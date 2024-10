video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico domani 5 ottobre: le regioni a rischio Per domani, sabato 5 ottobre, la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla su tre regioni per rischio idraulico e idrogeologico: si tratta di Emilia Romagna, Umbria e Veneto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una giornata di maltempo su parte dell'Italia. Per questo la Protezione civile ha diramato per domani, sabato 5 ottobre, un avviso di allerta meteo gialla su alcuni settori interessati da pioggia e temporali. Tra questi, compaiono anche settori dell'Emilia Romagna, che dove la situazione, dopo l'allerta rossa delle scorse ore, è in miglioramento.

Pertanto, secondo l'ultimo bollettino aggiornato pubblicato sul sito del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico su parte dell'Emilia Romagna e del Veneto e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su settori dell'Umbria.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per sabato 5 ottobre 2024, valutando una allerta meteo gialla per Emilia Romagna, Veneto e Umbria. Ecco, di seguito, i settori interessati nello specifico:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Pianura bolognese;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Emilia Romagna: Pianura bolognese; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Umbria: Chiascio – Topino.

Meteo, le previsioni per sabato 5 ottobre

La perturbazione che ha accompagnato l'inizio della settimana in corso comincia a lasciare l'Italia, che nel corso del weekend vedrà più sole che pioggia. Domani, secondo le ultime previsioni meteo, il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Nordovest e Sardegna, mentre nel resto d'Italia si alterneranno sole e nuvole, con piogge meno insistenti e per lo più concentrate su Romagna, regioni centrali adriatiche e Sud Peninsulare.