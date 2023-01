Maltempo, allerta meteo gialla lunedì 16 gennaio per temporali e vento: sette regioni a rischio La nuova ondata di maltempo porterà sulla Penisola forti piogge, nevicate e vento intenso. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani, lunedì 16 gennaio, allerta gialla in sette regioni.

A cura di Antonio Palma

Con l’inizio della nuova settimana torna il maltempo sull’Italia ed è allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico domani lunedì 16 gennaio su diverse regioni del Paese. Secondo il bollettino delle allerte meteo-idro diffuso dalla Protezione Civile, infatti, la nuova ondata di maltempo porterà sulla Penisola forti piogge, nevicate e vento intenso in numerose zone del Paese, da nord a sud, che hanno fatto scattare l’aumento dei livelli di criticità meteo-idro in sette regioni.

L’ondata di maltempo sull’Italia è scatenata da una nuova perturbazione di origine nord-atlantica che in queste ore si sta avvicinando alle regioni settentrionali e che domani porterà a condizioni di spiccato maltempo che poi persisteranno anche nei prossimi giorni.

Allerta meteo domani 16 gennaio: in arrivo forti venti

Ad accompagnare l’intensa perturbazione ci saranno fortissimi venti che interesseranno progressivamente gran parte del Paese da nord a sud. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, quindi, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani, lunedì 16 gennaio, allerta gialla su alcuni settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Nel dettaglio, l’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 16 gennaio, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i crinali appenninici e localmente su quelli litoranei, con associate forti mareggiate lungo le coste esposte.

Previsioni meteo 16 gennaio

Le previsioni meteo per domani 16 gennaio indicano al nord pioggia persistente al mattino sull'Appennino emiliano e residui piovaschi altrove ma con nevicate intense sulle aree alpine oltre i 500 metri. Maltempo diffuso al Centro con precipitazioni più insistenti in Toscana e neve oltre i 900-1000 metri sulle aree appenniniche. Infine al Sud tempo nuvoloso e altamente instabile con temporali diffusi sul versante tirrenico.

Allerta meteo domani, l'elenco completo delle regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura reggiana di Po

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino