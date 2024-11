video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia per temporali domani giovedì 7 novembre: i settori coinvolti Prosegue la fase di stabilità meteo in Italia ma sono previste piogge sulle Isole. Scatta l'allerta meteo gialla in Sicilia domani, giovedì 7 novembre, dove la Protezione civile ha diramato un bollettino per rischio idrogeologico. Previsto bel tempo nel resto del Paese e temperature superiori alla norma di anche 4-5 gradi.

A cura di Eleonora Panseri

Prosegue la fase di stabilità meteo in Italia. Per la giornata di domani, giovedì 7 novembre, è dunque previsto bel tempo e temperature superiori alla norma di anche 4-5 gradi, ma non si escludono piogge sulle Isole. Per questo la Protezione Civile ha disposto e pubblicato sul proprio sito un'allerta gialla per temporali in Sicilia. Di seguito tutti i dettagli.

Allerta meteo per temporali in Sicilia per giovedì 7 novembre

Come indica il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile, la mappa dell'Italia risulta tutta verde. Unica eccezione, la Sicilia: nell'intera regione è stata disposta un'allerta gialla per temporali e per rischio idrogeologico. Ecco quali sono le zone interessate dall'avviso meteo.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Per la giornata di domani, giovedì 7 novembre, è prevista nuvolosità irregolare sulle Isole, in Calabria, sul medio Adriatico e parte del Sud. Possibili isolate piogge o brevi rovesci nel corso della giornata sulla Sicilia.

Nel resto del Paese il tempo sarò invee abbastanza soleggiato, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con formazione di nebbie, anche dense e fitte, in pianura Padana fra notte e primo mattino, che si dissolveranno nelle ore centrali del giorno. Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve discesa.