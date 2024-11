video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia per temporali domani domenica 10 novembre: i settori coinvolti Per la giornata di domani, domenica 10 novembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla sulla Sicilia per rischio temporali e rischio idrogeologico. L'avviso per condizioni meteo avverse interessa, in particolare, il settore occidentale e quello centro-meridionale dell'Isola. Tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Per la giornata di domani, domenica 10 novembre, il tempo continuerà a essere in prevalenza asciutto e mite in Italia. Sono previste alcune piogge che interesseranno per lo più le Isole Maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si farà sentire l’azione di una perturbazione (la prima del mese di novembre) in avvicinamento da ovest. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto e pubblicato sul proprio sito un'allerta gialla su settori della Sicilia.

Allerta meteo gialla in Sicilia per domenica 10 novembre

La Protezione Civile regionale siciliana ha pubblicato a sua volta un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi, sabato 9, e per tutta la giornata di domani, domenica 10 novembre.

L’allerta è gialla interessa, in particolare, i settori occidentale e centro-meridionale dell’isola. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su settori occidentali e meridionali”, come si legge nel bollettino di allerta.

Il bollettino di allerta diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale per la giornata di domani riporta i seguenti dettagli:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Foto Dipartimento Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani domenica 10 novembre

Domani, domenica 10 novembre sono attese nuvole sulle regioni centrali adriatiche, estremo Sud e Isole. Si prevedono quindi piogge sparse su Sicilia e Sardegna e isolati piovaschi anche sul Molise.

Altrove, invece, ci sarà bel tempo, fatta eccezione per qualche nebbia sulla Pianura Padana. Le temperature massime saranno in rialzo al Nord, mentre dovrebbero calare lievemente all’estremo Sud e nelle Isole.