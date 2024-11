video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia per temporali domani 9 novembre: i settori coinvolti Per la giornata di domani sabato 9 novembre la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla su gran parte dei settori della Sicilia per rischio temporali e rischio idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Continua l’ondata di maltempo sulla Sicilia dove anche per la giornata di domani sabato 9 novembre la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla su gran parte dei settori dell’Isola per rischio temporali e rischio idrogeologico. Tutta colpa di una fase perturbata che ha investito le due isole maggiori con fenomeni di rovesci intensi che hanno già causato allagamenti e disagi per i cittadini.

Maltempo, allerta meteo gialla domani in Sicilia: i settori a rischio

Anche per domani sabato 9 novembre il bollettino delle allerte meteo e idro del Dipartimento della Protezione Civile segnala dunque una allerta meteo gialla su quasi tutta la Sicilia ad eccezione dei settori sud orientali, quelli maggiormente interessati dal maltempo di oggi. Secondo le previsioni meteo delle prossime ore, infatti, sull’Isola è attesa nuvolosità diffusa con piogge anche a carattere temporalesco per tutta la giornata e che solamente in tarda serata tenderanno ad attenuarsi. Il bollettino completo delle allerte meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 9 novembre

Le previsioni meteo per domani 9 novembre indicano ancora nebbia fitta sia al primo mattino sia al tramonto sulla zona della pianura padana e sul versante adriatico delle regioni centrali. Tempo generalmente asciutto sull’Italia peninsulare ma nubi consistenti su molte zone e possibilità di qualche debole pioggia sulla Liguria e le coste ioniche della Calabria. Pioggia insistente invece sulla Sardegna e sulla Sicilia. Nella prima le piogge diventeranno più estese nel corso del giorno diventando più insistenti al pomeriggio. In Sicilia invece temporali fin dal mattino ma in tarda serata tenderanno ad attenuarsi.