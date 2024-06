video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani 8 giugno: le regioni a rischio In un clima di generale caldo, nel weekend non mancheranno zone dove il tempo sarà ancora incerto. La Protezione civile ha valutato per domani, sabato 8 giugno, una allerta meteo gialla per temporali in due regioni al nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel primo week end di caldo torrido di questa estate meteorologica, per l'Italia non mancheranno zone dove il tempo sarà ancora incerto, soprattutto sulle regioni settentrionali dove continueranno a insistere piogge e locali temporali. Per questo la Protezione Civile ha valutato anche per domani sabato 8 giugno una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idraulico in due regioni del nord.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, sabato 8 giugno, una allerta meteo gialla per temporali su parte della Lombardia e una allerta di ordinaria criticità per rischio idraulico su alcuni settori del Veneto. Domani infatti l’alta pressione si ritirerà al Centro-Nord lasciando spazio a una instabilità meteo sulle zone alpine e sulle confinanti zone di pianura dove assisteremo ai primi effetti di una nuova perturbazione che porterà temporali al nord. Tutte le allerte meteo per domani 8 giugno:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Meteo, le previsioni per domani 8 giugno

Le previsioni meteo di domani, sabato 8 giugno, indicano nubi al nord, prima scarse e isolate e poi via via più diffuse sui monti, con rovesci nella tarda mattinata e temporali nel pomeriggio. Solo velature, anche se diffuse, sulla pianura padana e qualche velatura anche al centro e sulla Sardegna. In generale però per l'Italia sarà una giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno per tutto il giorno al sud e sulla Sicilia.