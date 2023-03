Maltempo, allerta meteo gialla domani 4 marzo: le regioni a rischio Ancora maltempo sull’Italia, con una allerta meteo gialla che riguarda domani, sabato 4 marzo, il sud della penisola: Puglia, Basilicata, parte di Calabria e Sicilia.

A cura di Susanna Picone

Continua la fase di maltempo che sta interessando in questi ultimi giorni soprattutto il sud-Italia. Anche per la giornata di domani, sabato 4 marzo, la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla in settori di quattro regioni. Si tratta della Puglia, della Basilicata, di parte della Calabria e della Sicilia.

Allerta meteo domani in 4 regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, sabato 4 marzo. Sarà allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico in settori di quattro regioni del sud-Italia.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo domani, sabato 4 marzo 2023

Un vortice ciclonico è ancora in azione sull'Italia, soprattutto al Centro-Sud, ma nel corso del weekend ci saranno dei cambiamenti con la rimonta dell'anticiclone. Parte della penisola – indicano le previsioni meteo – dovrà ancora fare i conti con piogge e locali temporali, ma già al Centro-Nord protagonista sarà un clima primaverile. Al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e parte delle Marche il bel tempo sarà prevalente.

Al Sud la giornata di domani sarà caratterizzata da un tempo molto instabile con precipitazioni possibili ovunque, moderate su Puglia, Basilicata, bassa Campania, Calabria e Sicilia.