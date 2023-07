Maltempo, allerta meteo gialla domani 3 luglio per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Il maltempo e i temporali non lasciano l’Italia ed è allerta meteo gialla domani 3 luglio su alcune regioni del centro nord. Il bollettino con le allerte meteo idro per lunedì emesso dalla Protezione civile.

A cura di Antonio Palma

La fase di instabilità e il maltempo non abbandona ancora l’Italia centro settentrionale e anche per domani 3 luglio è allerta meteo gialla per temporali su alcune zone del Paese. In attesa del consolidamento dell’Anticiclone nordafricano, che già si è stabilizzato sulle regioni del sud con tempo più asciutto e soleggiato, a inizio settimana infatti avremo ancora piogge e temporali al Nord e su parte del Centro Italia che hanno fatto scattare l'allerta meteo della protezione civile per domani su tre regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il dipartimento di Protezione civile, in base ai fenomeni meteo in atto e a quelli previsti nelle prossime ore, infatti, ha valutato per domani, lunedì 3 luglio, una allerta meteo gialla per rischio temporali su Marche, ampi settori di Emilia-Romagna e parte del Trentino Alto Adige. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo idro per lunedì 3 luglio:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 3 luglio

Le previsioni meteo per domani 3 luglio indicano nuvolosità intensa in quasi tutto il nord con rovesci sparsi e isolati temporali durante la mattina e nel pomeriggio su tutte le regioni, ma in particolare su Emilia-romagna, Veneto e Trentino Alto Adige, in attenuazione poi in serata sulle regioni di nord ovest. Nubi intense anche sui settori interni del Centro e quelli adriatici dove sono attesi brevi rovesci e locali temporali in particolare su Abruzzo e Marche. Più soleggiato al sud dove non mancheranno però locali rovesci nelle ore pomeridiane nelle aree interne e appenniniche.