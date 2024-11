video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 novembre in Emilia Romagna: le zone a rischio Domani sabato 23 novembre ancora piogge e locali temporali sull’Italia. Su alcune zone già interessate da temporali nei giorni scorsi, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maltempo in attenuazione sull'Italia dove nelle prossime ore avremo freddo intenso con nevicate in quota ma tempo gradualmente più asciutto da nord a sud. Domani non mancheranno però piogge e locali temporali che, su alcune zone già interessate da temporali nei giorni scorsi, hanno indotto la Protezione Civile a lanciare una nuova allerta meteo per fiumi e torrenti. Per la giornata di domani sabato 23 novembre, infatti, è allerta meteo gialla per rischio idraulico su alcuni settori dell'Emilia-Romagna.

Maltempo, allerta meteo gialla domani in Emilia-Romagna: i settori interessati

Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 23 novembre una allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico su Pianura modenese e Pianura bolognese in Emilia-Romagna. Il bollettino completo delle allerte meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Meteo, le previsioni per domani 23 novembre

Le previsioni meteo per domani 23 novembre indicano nevicate sulle Alpi oltre gli 800 metri e qualche pioggia su Liguria ed Emilia Romagna al nord mentre al centro attese nevicate tra Marche ed Abruzzo oltre gli 800/1000 metri e piogge e rovesci sulle regioni tirreniche e aree interne ma con un graduale miglioramento nel corso del giorno. Al sud infine piogge e rovesci sparsi, localmente anche temporaleschi, su coste campane e calabre; a cui seguirà un graduale miglioramento ad iniziare dalla Campania mentre permarranno le nubi e le piogge fino a sera su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.