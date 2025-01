video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 gennaio per rischio idraulico e idrogeologico: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani giovedì 23 gennaio un’allerta meteo gialla per due regioni al Centro-Nord (Toscana ed Emilia Romagna). Il bollettino completo delle allerte. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia: anche per domani, giovedì 23 gennaio, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla sui settori di due regioni centro-settentrionali, la Toscana e l'Emilia Romagna, dove sono previsti rovesci.

Stando al bollettino aggiornato appena pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico su settori dell'Emilia Romagna e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su settori della Toscana e dell'Emilia Romagna.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 gennaio: le regioni a rischio

Secondo il bollettino pubblicato dalla Protezione civile, sono due le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per domani, giovedì 23 gennaio. Ecco, di seguito, i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta Gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale.

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta Gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense;

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 23 gennaio

Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 23 gennaio, persisterà a perturbazione atlantica che da ieri è arrivata sull'Italia portando maltempo al Centro-Nord. Ci sarà neve sulle Alpi, seppur a quote medio-alte. Nel corso della giornata previste piogge sparse, sempre in generale di debole intensità, su Alto Piemonte, Valle d’Aosta, Levante Ligure, Venezie, Emilia, Toscana, Umbria e Marche. Temperature massime quasi ovunque in crescita.