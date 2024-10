video suggerito

Maltempo, allerta meteo domani in Emilia Romagna e Veneto per rischio idraulico La Protezione civile ha emesso per domani, sabato 12 ottobre, una allerta meteo per rischio idraulico per alcuni settori delle due regioni che nei giorni scorsi sono state vittime di allagamenti.

A cura di Antonio Palma

Mentre il maltempo pian piano si allontana dall’Italia, alcune regioni che nei giorni scorsi sono state vittime di allagamenti per temporali intensi saranno ancora alle prese con criticità di tipo idraulico. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 12 ottobre, una nuova allerta meteo arancione e gialla, rispettivamente in Veneto ed Emilia Romagna per rischio idraulico.

Allerta meteo arancione su Veneto e gialla in Emilia Romagna: le zone a rischio

A causa delle residue piogge che domani insisteranno sul nord dell’Italia, in alcune zone persiste il grave rischio relativo ai fiumi già pesantemente ingrossati nei giorni scorsi e a rischio esondazione. Per questo, in base aelle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 12 ottobre un allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico su basso brenta-bacchiglione e fratta gorzone, po, fissero-tartaro-canalbianco e basso adige in Veneto. Allerta gialla invece per Pianura modenese, in Emilia Romagna, e sulle zone venete di Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Il bollettino completo delle allerte meteo idro per domani:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura modenese

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Meteo, le previsioni per domani 12 ottobre

Le previsioni meteo per domani indicano cielo molto nuvoloso su Liguria e su gran parte delle aree montuose del nord con deboli piogge e qualche isolato breve rovescio, più frequenti nel pomeriggio su valle d’Aosta e nord Piemonte. Piogge sparse anche sul nord della Toscana e nuvolosità intensa in serata anche su Umbria e Marche. Al mattino, qualche addensamento più consistente anche su Molise, Puglia centrosettentrionale e sui rilievi appenninici tra Campania e Basilicata, comunque in un contesto asciutto.