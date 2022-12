Maltempo, allerta meteo domani 7 dicembre per temporali: le regioni a rischio Per la giornata di domani, mercoledì 7 dicembre, la Protezione Civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla su due regioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

La giornata di domani, mercoledì 7 dicembre, sarà segnata da cieli poco nuvolosi, sole coperto e piogge sparse al Centro e al Sud. Secondo le previsioni meteo, la giornata di mercoledì e quella di giovedì 8, Festa dell'Immacolata, saranno nel complesso tranquille.

Qualche nuvola e pioggia soprattutto al Centro a causa di correnti umide in transito sul Paese. Alla fine di giovedì arriverà una nuova perturbazione sulla penisola che porterà pioggia su diverse regioni da venerdì 9 e nevicate sulle zone alpine.

Per domani, mercoledì 7 dicembre, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su due regioni.

Allerta meteo gialla domani 7 dicembre su 2 regioni

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della Protezione Civile, sono in totale due le regioni interessate dalle allerte meteo diramate per domani. Prevista allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico per i seguenti settori:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Trasimeno – Nestore, Alto Tevere

Previsioni meteo domani

La giornata del 7 dicembre sarà all'insegna di cieli poco nuvolosi su tutta l'Italia. Poche piogge interesseranno in particolari le regioni del Centro dell'Italia, mentre al Nord si registreranno nebbie mattutine. Precipitazioni su Marche, Umbria, Bassa Toscana e Lazio. Sole coperto con temperature pressocché invariate. Massime in diminuzione al Nord, in Toscana e in Sardegna.