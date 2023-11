Maltempo, allerta meteo domani 30 novembre per temporali e neve: le regioni a rischio Allerta meteo arancione sulla Toscana e gialla in cinque regioni domani giovedì 30 novembre. Previsti temporali e neve anche a bassa quota a Nord. La Protezione civile nazionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che segnala un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche.

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La piccola tregua dal maltempo vissuta nelle ultime ore è stata solo temporanea: domani, giovedì 30 novembre, sull'Italia arriva infatti una nuova perturbazione, l'ultima del mese. Le precipitazioni associate coinvolgeranno inizialmente il Nord e il Centro Italia per poi spostarsi a sud fino alla Campania. Prevista anche neve sulle Alpi e inizialmente anche a bassa quota sempre nella zona settentrionale del Paese.

Per questo motivo la Protezione civile ha valuto per domani una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su parte della Toscana e allerta meteo gialla su Abruzzo, Molise, Campania, Emilia Romagna e la stessa Toscana.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Toscana

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, dunque, ha emesso per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che riguarda principalmente la Toscana.

Nello specifico l'area interessata è quella di Bisenzio e Ombrone Pistoiese e l'allerta meteo arancione è per rischio idrogeologico.

allerta meteo giovedì 30 novembre 2023

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Ci sono poi diverse allerte meteo gialle per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Vediamo nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: :

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro Molise: Alto Volturno – Medio Sangro Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla: :

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Meteo, le previsioni per giovedì 30 novembre

Migliora il tempo all’estremo Sud, al mattino anche sul medio Adriatico. La nuova perturbazione porterà tempo nuvoloso altrove con precipitazioni più o meno diffuse a Nord, nelle zone interne e occidentali della penisola fino alla Campania e nel nordovest della Sardegna.

Nevicate sulle Alpi, più abbondanti in quelle occidentali; limite della neve inizialmente fino ai fondovalle e fino ai 300-400 m anche nelle zone pedemontane del Piemonte e della Lombardia; in seguito progressivo rialzo, anche sopra i 1500 m in serata.

Temperature massime in calo nelle regioni settentrionali, in crescita nel resto dello Stivale per effetto di venti meridionali da moderati a localmente forti.