Maltempo, allerta meteo domani 21 febbraio con venti di burrasca: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalla notte venti da forti a burrasca su Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione domani su Bolzano e Veneto.

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo per vento domani, lunedì 21 febbraio 2022. La perturbazione nord atlantica che ha colpito la Gran Bretagna e altri paesi europei nelle prossime ore raggiungerà la nostra penisola e attraverserà tutto il paese, portando venti forti fino a burrasca da nord a sud. La fase di maltempo sarà accompagnata da un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali su tutto il Paese.

Maltempo con vento da Nord a Sud

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede da questa notte venti da forti a burrasca su Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione nella giornata di domani alla provincia autonoma di Bolzano e Veneto. Attese raffiche di burrasca forte o tempesta sui settori alpini e sui settori costieri e rilievi della Sardegna.

Allerta meteo, l’elenco delle regioni a rischio lunedì

Inoltre, secondo quanto si legge nell’avviso della Protezione civile, da domani mattina venti da forti a burrasca interesseranno anche Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono attese anche forti mareggiate lungo le coste esposte. Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, lunedì 21 febbraio: la mappa dell’Italia è verde, ciò vuol dire che non sono attesi fenomeni significativi.

Previsioni meteo domani

Quella di domani sarà una giornata ventosa sull'Italia. Sono attese, secondo le previsioni meteo, anche forti nevicate sui confini alpini e zone limitrofe. Attesi nel pomeriggio anche rovesci su tutta la dorsale appenninica dove nevicherà sopra i 1400 metri circa, ma con quote in calo in serata. Tempo più asciutto altrove via via più soleggiato fino a cielo poco nuvoloso.