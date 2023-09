Maltempo, allerta meteo arancione per temporali domani 18 settembre: le regioni a rischio la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani. Ecco le regioni a rischio e i fenomeni meteo attesi.

A cura di Davide Falcioni

A poco meno di una settimana dell’equinozio d’autunno – che cadrà sabato 23 settembre – in Italia sono attesi giorni movimentati dal punto di vista meteo, tra rimonte anticicloniche e passaggi perturbati atlantici, responsabili di alcuni episodi di instabilità atmosferica, in un contesto climatico ancora decisamente estivo. La prima di queste perturbazioni attraverserà le regioni del nord, con fenomeni localmente abbondanti e violenti previsti nella giornata di lunedì che potrebbero generare situazioni di potenziale criticità. Seguirà un miglioramento, tra martedì sera e mercoledì, con una fase di tempo più stabile per tutto il Paese. Successivamente è attesa una nuova perturbazione più estesa e organizzata della precedente, associata ad una vasta saccatura nord atlantica.

In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Moderata criticità per rischio temporali / Allerta arancione:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne

Meteo, le previsioni per domani, lunedì 18 settembre

Nella giornata di domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con alcune schiarite nel settore adriatico e sull’Emilia centro-orientale. Piogge frequenti, anche temporalesche, su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Triveneto. Fenomeni localmente intensi, con possibili nubifragi, grandinate e situazioni di criticità. Nuvole in transito al Centro e in Sardegna, con rovesci o isolati temporali nel nordovest della Toscana, specie in serata. Cielo sereno o leggermente velato al Sud e Sicilia.