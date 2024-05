video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione in Veneto e gialla in Trentino domani 1 giugno per rischio idraulico Giornata nuvolosa e con qualche pioggia specialmente a nord quella di domani sabato 1 giugno. Il dipartimento della Protezione civile ha diffuso un nuovo bollettino di criticità per condizioni meteorologiche avverse, disponendo l’allerta arancione e gialla in due regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'inizio del mese di giugno sarà simile alla chiusura di quello di maggio: quindi variabilità e instabilità con altre piogge e nuovi temporali anche domani sabato 1 giugno. Il maltempo si concentrerà soprattutto sulle zone montuose del Nord per l’avvicinarsi di un nucleo instabile dalla Francia della nuvolosità in transito al Sud associata anche a qualche precipitazione.

Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per rischio idraulico su alcuni settori del Veneto e un'allerta meteo gialla su due regioni.

Allerta meteo arancione in Veneto e gialla in Trentino: le zone a rischio

Per la giornata di domani, 1 giugno, è stata valutato diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per rischio idraulico e idrogeologico di colore arancione e giallo su Veneto e Trentino Alto Adige.

Questa la situazione nel dettaglio:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Meteo, le previsioni per domani sabato 1 giugno

Domani 1 giugno il tempo sarà sereno su Emilia orientale, Romagna, coste liguri, regioni centrali, Calabria e Sicilia. Nuvoloso tra Campania, Puglia e Basilicata con poche piogge. Instabile da metà giornata sulle aree alpine e sull’Appennino settentrionale con nubi in aumento e sviluppo di locali rovesci o temporali.

Temperature in aumento su gran parte d’Italia, più sensibile al Nord; valori vicini ai 30 gradi all’estremo Sud specie in Sicilia; massime per lo più tra 23 e 26-27 gradi altrove. Venti generalmente deboli, al più moderati su Tirreno settentrionale, Mare di Corsica, Mare di Sardegna, Ionio, Adriatico meridionale e Canale di Sicilia.