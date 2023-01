Maltempo, allerta meteo arancione e gialla venerdì 27 gennaio: le regioni a rischio Maltempo con allerta meteo arancione su parte della Puglia e gialla in altre sei regioni. Il bollettino di criticità della Protezione civile per domani, venerdì 27 gennaio.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo sull’Italia insiste e colpisce in particolar modo le regioni del Centro-Sud. Anche per la giornata di domani, venerdì 27 gennaio 2023, la Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per parte della Puglia e gialla per altre sei regioni.

Meteo, allerta arancione domani in Puglia

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani. È stata valutata una allerta arancione per rischio idraulico in questi settori della Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Allerta meteo gialla per maltempo in sei regioni: l'elenco

Valutata inoltre per domani allerta meteo gialla nelle seguenti regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto

Sardegna: Gallura

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica.

Le previsioni meteo per domani 27 gennaio

Secondo le previsioni meteo, domani saranno protagonisti sull'Italia venti nordorientali e di Tramontana e un nuovo ciclone entrerà in azione al Sud. Atteso tempo instabile sul medio e basso Adriatico, in Calabria e sulla Sicilia settentrionale: possibili rovesci sparsi, nevosi a 100-300 metri su Marche, Abruzzo e Molise, oltre i 7-800 metri al Sud. Altrove sarà più soleggiato. Temperature in graduale diminuzione.