Maltempo, allerta meteo arancione e gialla sabato 21 gennaio: le regioni a rischio Temporali intensi, neve e vento forte al centro sud per la giornata di domani sabato 21 gennaio: allerta arancione della Protezione civile in Campania e allerta gialla sui restanti settori della regione e su altre sette regioni.

A cura di Antonio Palma

L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia non si ferma e anche per la giornata di domani, sabato 21 gennaio, è allerta meteo arancione e gialla in molte regioni del centro sud della Penisola. Tutta colpa di una vasta zona di bassa pressione, scaturita da una profonda saccatura che dal Nord Europa è protesta verso il Mediterraneo, che porterà nelle prossime ore temporali intensi, neve e vento forte che hanno fatto innalzare i livelli di allerta meteo e idro.

Meteo, domani allerta arancione in Campania: le altre regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende e modifica quello già in atto, valutando per la giornata di domani, sabato 21 gennaio, allerta arancione su gran parte della Campania per rischio idrogeologico e allerta gialla sui restanti settori della regione e su altre sette regioni. Valutata infatti allerta gialla su parte di Puglia e Sicilia e sull’intero territorio di Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna.

Previsioni meteo, domani 21 gennaio neve sull'Appennino

La perturbazione ha portato a un deciso maltempo al Centro-Sud e sulle isole, con intensi venti, precipitazioni da sparse a diffuse e localmente temporalesche, oltre ad una diminuzione delle temperature con conseguenti nevicate fino a bassa quota. Eventi che, insieme a quelli già in atto, hanno creato condizioni che potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Maltempo, dove pioverà domani 21 gennaio

Le previsioni meteo di domani sabato 21 gennaio indicano un'Italia nella morsa del Gelo a causa di una massa d’aria fredda di origine artica che si è spinta fino al basso mar Mediterraneo. Al Centro sud il tutto sarà accompagnato da piogge abbondanti e neve copiosa in Appennino, con venti forti e mari con onde alte fino a 6-7 metri sul Tirreno meridionale. Le nevicate saranno diffuse, intense ed abbondanti sulle regioni adriatiche mentre rovesci e temporali saranno diffusi sulle regioni tirreniche.