Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani giovedì 13 giugno: le regioni a rischio Prosegue la fase di forte maltempo che sta interessando da alcuni giorni le Regioni del Nord Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso per la giornata di domani, giovedì 13 giugno. Allerta arancione in alcune zone della Lombardia, gialla invece sui restanti settori della Lombardia e in Trentino Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Piemonte.

A cura di Eleonora Panseri

Prosegue la fase di forte maltempo che sta interessando da alcuni giorni le Regioni del Nord Italia, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense.

Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, giovedì 13 giugno.

In particolare, la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione in Lombardia per rischio temporali, l'allerta gialla invece in alcuni settori della Lombardia e in altre otto Regioni: Trentino Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Piemonte.

Allerta meteo arancione in Lombardia per giovedì 13 giugno

Nuova allerta arancione in Lombardia per il maltempo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta moderata per rischio temporali e una gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalle ore 18 di oggi, mercoledì 12 giugno, alle 6 di domani mattina, giovedì 13 giugno.

È stata convocata una riunione dell'Ucl, l'Unità di crisi locale del Comune di Milano con la partecipazione dell'Autorità di Protezione civile e delle Direzioni interessate, per esaminare la situazione e valutare le azioni da intraprendere. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile è attivo per coordinare eventuali interventi. Di seguito i dettagli:

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Maltempo, allerta meteo gialla domani giovedì 13 giugno: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto inoltre un allerta gialla in nove Regioni: su settori della Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Piemonte. Seguono i dettagli del bollettino di criticità emesso dalla Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro; Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese; Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4; Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 13 giugno

Per la giornata di domani, giovedì 13 giugno, è atteso tempo nel complesso soleggiato in Sardegna e al Sud anche se con un po’ di nuvolosità in transito tra Calabria e Sicilia, con locali piovaschi in Calabria al mattino. Migliora al Nord-Ovest, con schiarite in Valle d’Aosta, alto Piemonte e ovest Lombardia.

Piogge e rovesci fin dal mattino in Liguria e nel Cuneese, più sporadici nelle Venezie e in Toscana. Nel pomeriggio sviluppo di temporali in Liguria, est Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e gran parte delle regioni centrali (soprattutto nelle zone interne e adriatiche), con fenomeni localmente di forte intensità.

Qualche temporale anche nel Foggiano. In serata cessano le precipitazioni, tranne in Abruzzo, Molise e Gargano. Le temperature massime saranno in calo al Centro-Sud e Isole.