video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 9 dicembre: le regioni a rischio Prosegue la fase di maltempo che sta interessando l’Italia, causata da una perturbazione che sul nostro Paese ha portato venti forti, pioggia e locali nevicate su Alpi e Appennini. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, lunedì 9 dicembre, allerta arancione in Emilia-Romagna e Calabria, gialla in 10 regioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prosegue la fase di maltempo che sta interessando l'Italia, causata dal passaggio di una perturbazione di origine atlantica sul nostro Paese. Questa ha portato venti forti, pioggia e locali nevicate su Alpi e Appennini. In particolare, i fenomeni insisteranno sulle regioni Centro-meridionali.

Attese precipitazioni, da sparse a diffuse, su Emilia-Romagna, Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un avviso di condizioni avverse che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri.

È stata valutata per la giornata di domani, lunedì 9 dicembre, allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Calabria, allerta gialla in dieci regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci, anche di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta arancione in Emilia-Romagna e Calabria per lunedì 9 dicembre

Come già detto, domani, lunedì 9 dicembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'allerta arancione su settori dell'Emilia Romagna e Calabria per rischio temporali e per rischio idraulico e idrogeologico. Di seguito, i dettagli del bollettino.

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese.

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese. Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Domani, lunedì 9 dicembre, la Protezione Civile ha disposto anche l'allerta gialla in altre dieci regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria. Ecco cosa riporta il bollettino pubblicato sul sito.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie; Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense;

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Marche: Marc-1, Marc-2;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Sardegna: Gallura, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso;

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Mappa Dipartimento Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani lunedì 9 dicembre

Domani, lunedì 9 dicembre, il cielo sarà in prevalenza nuvoloso sull’Italia, a parte delle parziali schiarite in Abruzzo, Molise, Puglia e zone ioniche, dal pomeriggio anche su alta Lombardia, alto Piemonte e coste toscane. Nella notte e al primo mattino sono attese ultime deboli nevicate su Alpi e Prealpi orientali.

Le nevicate saranno invece più insistenti sull’Appennino di Emilia Romagna e Marche, anche a partire dai 500 metri. Piogge moderate su pianure e coste di queste regioni. Previsti rovesci sparsi nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud e nelle Isole, con possibili temporali in Calabria e nel Trapanese. Temperature minime in calo al Centro-Sud e Sicilia; massime in lieve rialzo in pianura Padana, stazionarie altrove.