Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 27 settembre: le regioni a rischio Instabilità meteorologia al nord con aria fredda e temporali in arrivo sulle regioni settentrionali e nubi sparse anche al centro. La Protezione Civile ha valutato per domani, venerdì 27 settembre, una allerta meteo arancione su parte della Lombardia e allerta gialla in sei regioni.

Maltempo e instabilità meteo continuano a interessare parte dell'Italia e anche per la giornata di domani, venerdì 27 settembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo arancione su parte della Lombardia e allerta gialla in sei regioni per temporali, rischio idrogeologico e idraulico. Ad essere interessato è in particolare il nord, raggiunto nelle ultime ore da una nuova perturbazione che porterà diffusi e intensi temporali nelle prossime ore.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani: le regioni a rischio

L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una spiccata instabilità meteorologia al nord con aria fredda e temporali in arrivo sulle regioni settentrionali e nubi sparse anche al centro. In base alle previsioni disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, venerdì 27 settembre, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia e allerta gialla sulla stessa Lombardia e su Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Liguria e Toscana. Nel dettaglio il bollettino delle allerte meteo per domani:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Meteo, le previsioni per domani 27 settembre

Le previsioni meteo per domani 27 settembre indicano cielo molto nuvoloso ovunque al nord con piogge e intensi temporali su levante ligure, aree alpine e prealpine ma in attenuazione dal pomeriggio. Nuvolosità a tratti intensa anche al centro dove sono attesi temporali sparsi sulle regioni tirreniche, in particolare sulla Toscana. Tempo più soleggiato al sud dove non mancheranno però piogge sparse sulla Campania e sulle aree interne del Molise.