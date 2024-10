video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 26 ottobre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, sabato 26 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione e gialla. Nuove precipitazioni previste nell'ovest dell'Emilia Romagna.

A cura di Davide Falcioni

Nel corso del fine settimana una saccatura atlantica raggiungerà la Penisola Iberica e piloterà una perturbazione che interesserà più direttamente l'Italia nordoccidentale e la Sardegna. Qui sono previsti piogge e temporali anche intensi, possibili nubifragi e locali criticità idrauliche e idro-geologiche, visti i terreni spesso saturi a causa delle abbondanti precipitazioni dei giorni precedenti. Verranno coinvolte anche Toscana e regioni nordorientali, seppur con fenomeni più contenuti, e soprattutto l'Emilia Romagna rischia di dover affrontare altri giorni difficili. Rimarrà tagliato fuori il resto d'Italia, con tempo più stabile, abbastanza soleggiato e clima per l'insistenza di correnti di Scirocco.

In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla, le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 26 ottobre 2024, ecco le allerte meteo della Protezione Civile.

Moderata criticità per rischio idraulico/ Allerta arancione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Meteo, le previsioni per sabato 26 ottobre

Come spiega 3B Meteo "al Nord perturbato al Nordovest con piogge e rovesci in aumento in giornata, più intensi su Liguria centro-occidentale e Piemonte; piogge e rovesci anche su Lombardia, specie occidentale e ovest Emilia, sporadici sul Triveneto. Al Centro previste precipitazioni in attenuazione da sud entro sera; altrove poco o parzialmente nuvoloso ma con nebbie, foschie dense e nubi basse al mattino sulle coste adriatiche e del basso Lazio. Al Sud sole offuscato da stratificazioni alte, più spesse sul versante tirrenico e in Sicilia ma senza fenomeni. In Sardegna nubi in progressiva intensificazione con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata sulle zone meridionali dell'isola. Temperature in lieve aumento al Centro-Sud. Venti tesi di Scirocco".