Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 23 settembre: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani sabato 23 settembre 2023 una allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e una allerta meteo gialla per temporali in ben quindici regioni.

Il primo weekend di autunno si chiude con il maltempo per moltissime regioni italiane, specialmente quelle del centro-nord. La colpa è della nuova perturbazione atlantica che già oggi ha portato piogge e temporali sul parte settentrionale del Paese e e che, entro le prossimo ore, attraverserà tutto il resto dello Stivale.

La massa d’aria fredda che la accompagna darà vita a fenomeni di instabilità atmosferica, oltre a causare un marcato rinforzo dei venti e un calo delle temperature. Ci sarà anche un importante sbalzo termico, che al Centro-Sud sarà notevole dopo il caldo anomalo delle scorse ore. Sono attesi valori anche inferiori alla media stagione.

Sulla base delle suddette previsioni meteo la Protezione Civile si è spinta a lanciare per domani una allerta meteo arancione in Lombardia e una allerta meteo gialla per temporali in ben 15 regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia domani 23 settembre

La situazione peggiore sicuramente in Lombardia. La regione è ancora nella morsa del maltempo dopo due violenti nubifragi che hanno fatto registrare ingenti danni in diverse zone del milanese e non solo.

Per domani sono attesi possibili fenomeni temporaleschi, in alcuni casi di forte intensità anche con importanti raffiche di vento di provenienza orientale.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 23 settembre allerta arancione su alcuni settori della regione:

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 settembre: le regioni a rischio

Ma per la giornata di domani 23 settembre la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla in numerose regioni d'Italia.

Sarà sicuramente un sabato piovoso e all'insegna del maltempo visto che l'allarme meteo per piogge e temporali è stato diramato in 15 regioni dello stivale. Ecco nel dettaglio tutte le zone interessate:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Valdarno Sup., Etruria-Costa Sud, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Valdarno Sup., Etruria-Costa Sud, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani sabato 23 settembre

Forte instabilità sin dal mattino con piogge, rovesci e temporali, anche intensi e abbondanti, su Lazio, Umbria, regioni centrali adriatiche, Campania e Sicilia occidentale.

Dal pomeriggio fenomeni in trasferimento al resto del Meridione, in attenuazione temporaneamente al Centro. Al Nord tempo assai variabile, a tratti instabile: a rischio precipitazioni sparse e locali temporali la Lombardia e le regioni di Nord-Est, in mattinata residui anche tra basso Piemonte e Liguria.