Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 settembre: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 22 settembre 2023 una allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e una allerta meteo gialla per temporali in undici regioni.

A cura di Antonio Palma

Maltempo e pioggia protagonisti della giornata di domani venerdì 22 settembre 2023 su gran parte dell’Italia. Una intensa perturbazione infatti investirà il nostro Paese interessando all’inizio soprattutto il Centro-Nord con fenomeni meteo intensi che hanno spinto la Protezione civile a lanciare per domani una allerta meteo arancione in Lombardia e una allerta meteo gialla per temporali in ben undici regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia domani 22 settembre

Tutta colpa di un sistema perturbato di origine atlantica alimentato da un vasto vortice ciclonico che domani, venerdì 22 settembre, farà sentire i suoi effetti sull’Italia a partire dal nord per estendersi poi anche al centro. Temporali, nubifragi e vento forte investiranno prima i settori alpini e prealpini tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia per estendersi poi al Centro fino al Lazio, in particolare nelle regioni tirreniche e nelle aree interne. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 22 settembre allerta arancione su alcuni settori della Lombardia:

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Lombardia: Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Maltempo, allerta meteo gialla domani 22 settembre: le regioni a rischio

L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Piemonte e Liguria, in estensione dalle prime ore di domani, venerdì 22 settembre, a Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e, dalla mattinata, a Toscana, Lazio, Umbria e settori centro-occidentali di Abruzzo. Per questo per domani 22 settembre valutata anche una allerta meteo gialla per temporali sui restanti settori della Lombardia e su Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Ecco il bollettino con le allerte meteo per domani:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 22 settembre

Le previsioni meteo per domani 22 settembre indicano maltempo diffuso fin dal mattino su tutto il nord e gran parte del centro e tempo nuvoloso ma più asciutto al sud. Nel dettaglio avremo al nord piogge e temporali anche intensi e abbondanti su centro-est Liguria, settori nord di Piemonte e Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia giulia e Trentino mentre sulle restanti aree si avranno piogge sparse e locali temporali. Al Centro piogge intense su Toscana, Umbria e Lazio e possibili locali temporali sul settore appenninico di Marche e Abruzzo. Piogge possibili anche nel nord della Sardegna. Nuvole più innocue al sud dove però non mancheranno piovaschi dalla serata su Campania e Molise.