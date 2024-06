video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 giugno: le regioni a rischio Il maltempo investe il nord dell’Italia e per domani, sabato 22 giugno, è allerta meteo arancione e gialla per temporali in quattro regioni. Nel dettaglio il bollettino di allerta meteo-idro della Protezione civile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova ondata di maltempo sull’Italia con pioggia e temporali che interesseranno nelle prossime ore in particolare le regioni del nord. Per la giornata di domani, sabato 22 giugno, la Protezione civile ha valutato dunque una nuova allerta meteo arancione e gialla per temporali in quattro regioni. Nel dettaglio il bollettino di allerta meteo-idro segnala allerta arancione in due regioni e allerta gialla in quattro regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Veneto e Alto Adige

Sulla base dei fenomeni meteo in atto e alle previsioni disponibili, la Protezione Civile ha emesso oggi un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello di ieri, valutando per la giornata di domani, sabato 22 giugno, allerta arancione per rischio temporali su parte del Veneto e per rischio idrogeologico sulla Provincia Autonoma di Bolzano.

Allerta meteo gialla per il 22 giugno: le regioni a rischio

Nella stessa giornata di domani 22 giugno sarà allerta meteo gialla per rischio temporali su Trentino Alto Adige e Veneto e per rischio idrogeologico e idraulico su Provincia Autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto. Tutta colpa di una massa d’aria più fredda e umida che ha fatto irruzione nel Mediterraneo portando tempo fortemente instabile al nord dove assisteremo a precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche molto intense. Tutte le allerte meteo per domani 22 giugno:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Meteo, le previsioni per domani 22 giugno

Le previsioni meteo per domani 22 giugno indicano un weekend nel segno del maltempo al nord a causa di una massa d’aria fredda che porta nuvolosità intensa e tempo piovoso. La giornata di sabato sarà prevalentemente soleggiata, ma con nubi in consistente aumento nella serata quando si formeranno temporali sulla pianura padana lungo tutto il corso del Po, con precipitazioni che nella notte, sebbene localizzate, potranno essere anche intense e arriveranno su gran parte del nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana.