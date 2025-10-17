Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 18 ottobre: le regioni a rischio

La Protezione civile ha valutato per domani, sabato 18 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico su alcune zone della Puglia e allerta gialla su due regioni.

La fase di maltempo che ha colpito il sud dell’Italia è destinata ad esaurirsi nel corso del weekend ma temporali e nubifragi continueranno a insistere su alcune zone del Paese anche nelle prossime ore con conseguenze criticità meteo idro. La Protezione civile infatti ha valutato per domani, sabato 18 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Puglia e allerta gialla su due regioni.

Allerta meteo arancione in Puglia e gialla in due regioni domani

La circolazione depressionaria che ha interessato in settimana il nostro Paese con fenomeni intensi, infatti, si sta lentamente allontanando verso est con un graduale e generale miglioramento del tempo ma la coda della perturbazione porterà ancora effetti su alcune zone delle regioni meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e ha valutato per la giornata di domani, sabato 18 ottobre, una allerta arancione sulla Puglia Centrale Adriatica per rischio temporali e idrogeologico e una allerta meteo gialla su Salento e Sicilia centro-Meridionale e isole Pelagie. Il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 18 ottobre:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Puglia Centrale Adriatica

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Puglia Centrale Adriatica

Puglia: Puglia Centrale Adriatica

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie

Puglia: Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie

Puglia: Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie

Meteo, le previsioni per domani 18 ottobre

Le previsioni meteo per sabato 18 ottobre indicano al nord cielo generalmente sereno mentre al Centro avremo condizioni iniziali di tempo instabile su Abruzzo, settori meridionali delle Marche e dell’Umbria in estensione al basso Lazio, con possibilità di locali piovaschi ma in attenuazione dal pomeriggio. Cielo ancora più nuvoloso al sud con locali piovaschi durante il giorno prima dell’attenuazione in serata. Temporali in particolare su Puglia e Sicilia con rovesci che si estenderanno anche alla Calabria meridionale.