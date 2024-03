Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 2 marzo: le regioni coinvolte La Protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, sabato 2 marzo, una allerta arancione per alcune zone dell’Emilia Romagna e una allerta gialla in cinque regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il maltempo non lascia l’Italia e piogge e temporali continueranno a imperversare anche nelle prossime ore e nel weekend su molte zone del Paese, in particolare sulle regioni del nord. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani, sabato 2 marzo, una nuova allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico su cinque regioni del centro nord.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna domani per rischio idraulico

Nel dettaglio, il dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani 2 marzo una allerta meteo arancione per rischio idraulico su alcuni settori dell’Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese e Pianura reggiana di Po. È allerta gialla invece sulle restanti zonedella stessa regione per rischio idraulico e idrogeologico. Tutta colpa di un’aria molto instabile e anche mediamente più fredda che sarà responsabile di una nuvolosità molto diffusa su tutta la Penisola, con piogge isolate sia al nord che al centro e ancora qualche nevicata sulle Alpi.

Domani allerta gialla in 6 regioni

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani, sabato 2 marzo, indica inoltre allerta gialla su cinque regioni. Oltre a Emilia Romagna, allerta in alcuni settori di Lombardia, Veneto, Toscana e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Per l’Umbria allerta gialla anche per rischio temporali.

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura orientale Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Previsioni meteo sabato 2 marzo

Le previsioni meteo di domani sabato 2 marzo indicano nuvolosità diffusa da nord a sud ma con piogge più insistenti al nord, in particolare sulle regioni occidentali dove in serata potranno assumere anche carattere temporalesco. Piogge anche al centro, in particolare sul versante tirrenico, dove però migliorerà dal pomeriggio. Tempo migliore, invece, per le regioni meridionali e le isole con ampie schiarite già nella prima parte della giornata.