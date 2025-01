video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani domenica 19 gennaio: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 19 gennaio, un’allerta meteo arancione su Basilicata, Puglia e Sardegna. Prevista anche l’allerta gialla in cinque regioni. Di seguito tutti i dettagli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche domani, domenica 19 gennaio, il maltempo continuerà a interessare le regioni meridionali del nostro Paese, anche se nelle prossime gli effetti della recente perturbazione si smorzeranno gradualmente, favorendo un progressivo miglioramento del tempo al Centro-Sud.

Il Dipartimento della Protezione Civile per la giornata ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Prevista l'allerta arancione in Sardegna, Basilicata e Puglia, gialla in cinque regioni. Di seguito tutti i dettagli.

Allerta meteo arancione in Basilicata, Puglia e Sardegna per domenica 19 gennaio

Domani, domenica 19 gennaio attese piogge diffuse e temporali, con forti venti e fulmini su Puglia, Basilicata e Sardegna, dove la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico. Ecco i settori interessati dai fenomeni:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1;

Basi-E2, Basi-E1; Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso anche un'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su settori di Basilicata, Puglia e Sardegna, nel Lazio e in Sicilia. Di seguito tutti i dettagli riportati nel bollettino di criticità pubblicato sul sito:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-C, Basi-B;

Puglia: Basso Ofanto, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne;

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu.

Basi-C, Basi-B; Basso Ofanto, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne; Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu. Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno;

Sardegna: Campidano, Logudoro, Bacino del Tirso;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Le aree interessate dall'allerta meteo – Mappa della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani domenica 19 gennaio

Nella giornata di domani, domenica 19 gennaio, cielo nuvoloso praticamente in tutta Italia. Attesa qualche pioggia su Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino, Veneto, Emilia, Marche, Toscana, Lazio, Salento e Isole Maggiori, insieme a deboli nevicate sulle zone alpine oltre 800-1000 metri.

Le temperature minime saranno in rialzo al Nord e nel medio versante adriatico, con gelate mattutine meno probabili. Le massime scenderanno leggermente al Nord, mentre saranno in crescita invece nel resto d’Italia. Venti ancora intensi sui mari di ponente.