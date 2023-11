Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 7 novembre per rischio idraulico in 9 regioni Continua l’ondata di maltempo sull’Italia. La Protezione civile ha diramato per domani martedì 7 novembre avviso di allerta meteo arancione per rischio idraulico sul Veneto e allerta meteo gialla su 8 regioni in totale: l’elenco.

A cura di Ida Artiaco

Dopo una giornata di tregua, torna il maltempo sull'Italia, in particolare sulle regioni del versante Orientale. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo arancione e un altro di allerta meteo gialla per domani, martedì 7 novembre.

Come emerge dall'ultimo bollettino reso noto sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio idraulico su alcuni settori del Veneto, mentre allerta meteo gialla è stata diramata per Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per rischio idraulico; per Abruzzo, Lazio e Molise per rischio temporali e per Abruzzo, Campania, Molise e Umbria per rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Veneto

Dunque, la Protezione civile ha deciso di diramare per domani martedì 7 novembre, allerta meteo arancione (moderata criticità) per rischio idraulico su alcuni settori del Veneto. Eccoli di seguito: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sono invece in totale 8 le regioni per le quali è stato emesso un avviso di allerta meteo gialla per domani, martedì 7 novembre. Di seguito l'elenco completo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese;

Lombardia: Bassa pianura orientale;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere.

Meteo, le previsioni per domani 7 novembre

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, alimentato dalla tempesta Ciaran, una nuova perturbazione arriva sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 7 novembre, sono attese piogge su gran parte delle regioni del Centro, interessando anche la Campania e la Puglia centro settentrionale. Cielo a tratti molto nuvoloso sul resto delle regioni con isolati piovaschi intermittenti al Nord e locali piogge in Sardegna.