Allerta meteo in Campania, temporali per tutta la giornata di martedì 7 novembre Allerta meteo gialla su gran parte del territorio regionale prevista dalle 9 alla mezzanotte di domani, martedì 7 novembre.

Dopo qualche ora di tregua, torna il maltempo in Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un'allerta meteo gialla che riguarderà tutta la giornata di domani, martedì 7 novembre, dalle ore 9 e fino alla mezzanotte; sono previsti temporali, anche di forte intensità. L'allerta meteo non riguarderà tutto il territorio regionale, ma buona parte di esso, in particolare le seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 (Tusciano e Alto Sele).

I temporali daranno luogo a un rischio idrogeologico diffuso, che potrebbe dare vita anche ai seguenti fenomeni: allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili o per effetto della saturazione dei suoli.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda gli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti.

