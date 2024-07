video suggerito

In Campania le ondate di calore continueranno fino a martedì 16 luglio: punte di 38 gradi Prorogata fino a martedì 16 luglio l’allerta per ondate di calore in Campania, che sfioreranno i 40 gradi nelle ore più calde. Forte umidità anche nella notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Prorogata fino a martedì 16 luglio l'allerta per ondate di calore in Campania: i Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha fatto sapere che "in considerazione del quadro meteo in atto, la criticità permarrà almeno fino alle ore 12 di martedì prossimo". L'ondata sarà divisa in due parti: la prima porterà ad un aumento fino a 5 gradi dei valori medi stagionali, e durerà solo oggi e domani, sabato 13 luglio. Da domenica e fino a martedì 16 luglio, invece, la seconda parte: temperature sopra anche di 4-6 gradi e tasso di umidità vicino oltre l'80% soprattutto di notte in condizioni di scarsa ventilazione.

"Le autorità locali competenti sono invitate ad attuare le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione", spiega la nota, che aggiunge:

Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.

Già da diversi giorni, la Protezione Civile aveva lanciato l'allerta per ondate di calore su tutta la regione, con rischi tanto per chi vivesse nelle zone costiere che nelle zone interne. Un luglio, dunque, particolarmente rovente e poco piacevole per chi è costretto soprattutto a spostarsi in auto o con i mezzi pubblici, soprattutto se già in presenza di problemi di salute e alla respirazione