Allerta maltempo nel Lazio per domani, 7 novembre: in arrivo nuovi temporali Per la giornata di domani, martedì 7 novembre, la Protezione Civile del Lazio ha emesso un avviso di allerta gialla valida dalle prime ore del mattino e fino alle successive 18-24 ore.

A cura di Enrico Tata

In arrivo una nuova ondata di maltempo. Per la giornata di domani, martedì 7 novembre, la Protezione Civile del Lazio ha emesso un avviso di allerta gialla valida dalle prime ore del mattino e fino alle successive 18-24 ore. Si prevedono in particolare sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

A Roma città, in provincia di Roma e nel Viterbese attesi isolati temporali, ma le condizioni di allerta restano verdi per tutta la giornata di domani. Allerta gialla, invece, in provincia di Latina e in provincia di Frosinone, come si vede nella mappa pubblicata dalla Protezione Civile.

Nella Capitale previste piogge soprattutto nel corso della mattinata, anche di moderata intensità. Piogge deboli nel pomeriggio e miglioramento in serata. Cielo sereno o poco nuvoloso nella giornata di mercoledì, mentre sono possibili nuovi piogge tra giovedì e venerdì.

Per quanto riguarda le temperature, a Roma domani le massime si manterranno intorno ai 19 gradi e le minime non saliranno sopra i 15 gradi. Temperature stazionarie anche negli altri giorni della settimana, stando a quanto affermano i meteorologi.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, "esauritisi definitivamente gli effetti del ciclone Domingos, sull'Italia si apre una parentesi più stabile che caratterizza l'avvio della settimana con ampi spazi soleggiati prevalenti. Tuttavia il flusso umido atlantico è sempre attivo sull'Europa centro-settentrionale e ben presto si farà sentire anche sulle nostre regioni, con nuove nubi e piogge".