Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 12 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile a causa del maltempo ha diramato per domani venerdì 12 maggio allerta meteo arancione sull’Emilia Romagna e allerta meteo gialla su altre 6 regioni in totale: ecco i territori a rischio.

A cura di Ida Artiaco

Un'altra giornata di maltempo sta per arrivare su gran parte dell'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 12 maggio, temporali ci saranno soprattutto al centro nord. Su questi territorio la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione e gialla.

Nello specifico, come si legge sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo arancione sull'Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico, e allerta meteo gialla su Emilia Romagna e Veneto per rischio idraulico, su Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria per rischio temporali e ancora su settori di Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Veneto per quanto riguarda il rischio idrogeologico.

Allerta meteo arancione domani sull'Emilia Romagna

Dopo le allerte anche rosse dei giorni scorsi, anche per domani, venerdì 12 maggio, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione su alcuni settori dell'Emilia Romagna. Eccoli di seguito:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola.

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola. Moderata criticità per rischio idrogeologico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio il 12 maggio

Infine, allerta meteo gialla è stata diramata per domani venerdì 12 maggio sulle seguenti regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola;

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia;

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola; Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3; Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia;

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Previsioni meteo per domani 12 maggio

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 12 maggio, una perturbazione coinvolgerà il Centro-Nord, provocando un peggioramento delle condizioni meteo con la possibilità di rovesci e temporali, in particolare al Nord, sulla Toscana, nelle Marche e lungo l'Appennino centrale. In serata le precipitazioni potranno insistere sulle Venezie e nelle zone di pianura tra Piemonte e Lombardia. Su gran parte del Sud e nelle Isole si profila invece una giornata tranquilla e relativamente soleggiata.