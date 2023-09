Malore fatale alla guida, automobilista muore e travolge una giovane mamma Un uomo di 81 anni si è sentito male mentre guidava la sua auto a Noventa Vicentina. L’automobilista è morto e ha travolto una donna di 39 anni che stava passeggiando con il marito e il figlio. È ricoverata in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il bambino e il padre sono rimasti fortunatamente illesi.

Si è sentito male mentre era alla guida della sua auto, è uscito di strada e ha travolto una coppia di genitori che stavano passeggiando spingendo un passeggino. L'uomo, 81 anni, è morto, la madre del piccolo invece, un donna di 39 anni, è rimasta ferita gravemente. È questo il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 30 settembre, a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza.

L‘automobilista, una persona del posto, è stata colta da un malore fatale e a nulla sono serviti i soccorsi sopraggiunti poco dopo. Sembra che il pensionato abbia perso il controllo del veicolo, una Nissan Micra, piombando sulla madre e il padre. Poi sarebbe finito contro il muretto di un'abitazione in via Angussola che ha fermato la corsa del mezzo, secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza.

La famiglia coinvolta nell'incidente risiede lungo la via in cui questo è avvenuto: secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero usciti di casa pochi minuti prima dello schianto per fare una passeggiata e si trovavano in uno slargo quando è sopraggiunta la macchina che ha investito l'uomo e la donna. I due sarebbero riusciti ad allontanare appena in tempo il passeggino dove era seduto il loro bambino di 5 anni. Il figlio della coppia, sottoposto ad alcuni controlli in ospedale, ha riportato soltanto alcune lievi contusioni e le sue condizioni non destano preoccupazione.

La madre è stata investita in pieno dall'auto ed è stata scaraventata in un fossato. Miracolosamente invece il marito è rimasto praticamente illeso, ma soccorso in stato di shock dai sanitari arrivati sul posto con le ambulanze dell'ospedale di Noventa. A causa delle gravi ferite riportate la donna è stata trasferita con l'elisoccorso: ha riportato ferite molto serie e al momento è ricoverata nel reparto rianimazione dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.