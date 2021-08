Malore dopo un tuffo nella piscina gonfiabile, bimbo di 10 anni muore mentre gioca con l’amichetto Tragedia in un paesino delle montagne pistoiesi. Un bimbo di 10 anni, dopo un tuffo nella piscinetta gonfiabile, ha accusato uno scompenso: difficoltà dei soccorsi a raggiungere il luogo della tragedia, poi la corsa in elicottero, ma purtroppo la scorsa notte il bambino non ce l’ha fatta.

MASSA CARRARA – Non ce l'ha fatta il bimbo di 10 anni che ieri ha accusato un malore dopo un tuffo nella piscina gonfiabile mentre stava giocando con un amichetto. La tragedia è avvenuta in un'abitazione sulla Montagna Pistoiese, il piccolo è deceduto all'ospedale pediatrico Opa di Massa (Massa Carrara) dove era stato ricoverato in gravissime condizioni nella notte.

Il bambino si sarebbe sentito male in acqua, svenendo nella piscinetta allestita nel giardino di una casa a San Marcello Piteglio (Pistoia). A dare l'allarme sarebbe stato l'amichetto richiamando gli adulti che erano in casa.

Immediati i soccorsi e il trasporto in elicottero, ma subito le condizioni del piccolo era sembrate disperate. Il piccolo si trovava in questa abitazione in un paesino di montagna, non facile da raggiungere. Quando sono arrivati i sanitari in ambulanza hanno stabilizzato il piccolo in attesa dell'arrivo dell'elicottero.

Secondo una delle ipotesi ancora al vaglio, il bambino potrebbe aver accusato uno scompenso tuffandosi. Erano le 15.30 di sabato, un primo pomeriggio spensierato, dopo il pranzo in compagnia di amici. All'improvviso le urla del bambino squarciano la serenità. Gli adulti accorrono e si precipitano a dare soccorso al piccolo che già non respira. Il resto è una corsa contro il tempo che purtroppo è finita nel peggiore dei modi. La piccola comunità dove abita la famiglia della vittima si è stretta attorno ai genitori e, sotto choc, si è radunata in preghiera.