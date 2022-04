Malore al bar, poi corsa in ospedale: Ilaria muore dopo parto d’urgenza a 33 anni, la figlia sta bene Lutto a San Pietro Viminario, nel Padovano, per la morte di Ilaria Callegari, 33 anni, incinta di otto mesi: dopo aver accusato un malore mentre era al bar, è stata trasferita in ospedale dove le è stato praticato un cesareo d’urgenza. La bimba sta bene. La donna lascia un’altra figlia di 8 anni.

A cura di Ida Artiaco

Prima il malore al bar, poi la corsa in ospedale, dove è stata sottoposta ad un cesareo d'urgenza per far nascere la sua bambina. Ma per Ilaria Callegari, 33 anni, incinta di otto mesi, non c'è stato nulla da fare. È lutto a San Pietro Viminario, nel Padovano, per la morte della giovane mamma. Il decesso si è verificato ieri, lunedì 26 aprile, dopo essersi sentita male domenica mattina in un bar del suo paese mentre beveva un caffè. Si è accasciata a terra perdendo i sensi. Arrivati sul posto, i sanitari del 118 hanno iniziato le manovre di rianimazione. I medici hanno riscontrato due distinti arresti cardiocircolatori mentre la trasportavano con un volo disperato all'ospedale di Padova. Il cuore aveva ripreso a battere ma poi si è fermato di nuovo e ci è voluto un altro massaggio cardiaco per farlo ripartire.

Arrivata in ospedale le è stato praticato un cesareo d'urgenza. In serata le sue condizioni sembravano stazionarie seppur gravissime, fino al tragico epilogo. La bimba, che è stata chiamata Emily, sta bene ed è al sempre seguita dall'équipe di Eugenio Baraldi al reparto di Neonatologia dell'Azienda ospedaliera. Il marito di Ilaria, carabiniere in missione all'estero, raggiunto dalla notizia sta tornando in Italia. La coppia ha anche un'altra figlia di 8 anni. Intanto, tutta la comunità locale di San Pietro Viminario è sotto choc per quanto successo. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social per Ilaria, tra cui quello commovente della sorella Jenny: "So che detestavi queste cose, ma so anche che per me farai un eccezione. Tu non sei andata via, io lo so che sei qui con noi e che ci proteggerai sempre. Ci hai insegnato ad essere forti e adesso faremo vedere a tutti quanta forza ci hai sempre trasmesso. Sarai sempre presente in ogni nostro pensiero o gesto perché hai lasciato il segno ovunque tu sia passata. Avró tutta la tua forza, tutta la tua determinazione e tutta la tua tenacia. Non ti deluderò, te lo prometto sorellina mia".