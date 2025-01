video suggerito

Mal di pancia e vomito mentre si allena a basket in palestra, morto bimbo di 9 anni: "Siamo distrutti" Tragedia a Chivasso dove un bimbo di 9 anni è morto dopo essersi accasciato mentre si allenava a basket in palestra: martedì si terranno i funerali, il Comune di Torrazza Piemonte ha proclamato il lutto cittadino.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Chivasso, Torino, dove un bambino di soli 9 anni è morto dopo essersi sentito male mentre si allenava a basket in una palestra. È successo lo scorso venerdì pomeriggio: il piccolo, mentre faceva minibasket insieme ai suoi compagni, ha avvertito nausea e avrebbe avuto dei conati di vomito, poi si è accasciato a terra.

È subito intervenuta la mamma di un altro ragazzino, che è un medico, insieme all'allenatore e ai dirigenti presenti. Quindi è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Chivasso e poi trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è arrivato in condizioni disperate e una tac ha evidenziato la presenza di un'emorragia cerebrale. I medici hanno tentato di operarlo, ma il quadro clinico era ormai compromesso. Sabato mattina è stato dichiarato il decesso.

Roberto Viasco, vicepresidente della società sportiva, ha raccontato che il bambino "ha cominciato ad accusare mal di pancia, aveva anche dei conati e così gli allenatori lo hanno accompagnato nello spogliatoio. Qui è caduto a terra, privo di coscienza. È da ieri sera che ho davanti agli occhi il suo viso mentre lo portavano via in barella. Siamo tutti quanti distrutti per una tragedia che ha colpito noi e la sua famiglia".

"Non ci sono parole per descrivere cosa stiamo provando in queste ore", si legge in un post pubblicato su Facebook dalla Pallacanestro Chivasso. "Gli staff tecnici, dirigenziali, i giocatori si stringono intorno ai genitori e alla famiglia del bambino. Porteremo il tuo sorriso sempre in campo con noi".

Sotto choc la comunità di Torrazza Piemonte, dove il piccolo viveva insieme alla sua famiglia. "L'amministrazione e tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia – ha scritto il Comune su Facebook -. Una notizia che nessuno di noi avrebbe voluto sentire. Il tuo sorriso resterà per sempre negli occhi e nel cuore di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna immensa di conoscerti". I funerali saranno celebrati martedì 28 febbraio: per questa giornata è stato dichiarato il lutto cittadino. Con tutta probabilità la Procura richiederà una serie di accertamenti per fare luce sull’accaduto.