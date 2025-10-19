Mais per popcorn ritirato dal commercio: Ministero annuncia maxi richiamo, si allarga l’allerta

Il Ministero della Salute ha annunciato un maxi richiamo per il mais da pop corn per un possibile rischio chimico per i consumatori. Il prodotto è confezionato dalla stessa ditta ma è venduto con diversi marchi, compresi alcuni delle catene della grande distribuzione.

Si allarga l'allerta alimentare per il mais da pop corn per un possibile rischio chimico per i consumatori. Il Ministero della Salute ha annunciato infatti un maxi richiamo del prodotto che è confezionato dalla stessa ditta ma è venduto con diversi marchi, compresi alcuni delle catene della grande distribuzione di cui avevamo già dato notizia nei giorni scorsi come Conad e Sigma.

In tutti i casi si tratta del mais per popcorn prodotto dalla ditta Melandri Gaudenzio srl nel proprio stabilimento di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Il motivo del richiamo è il medesimo per tutti i lotti coinvolti e cioè la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti di legge consentiti. A seguito di controlli ufficiali, infatti, è stata segnalata la possibile presenza della sostanza oltre i limiti consentiti e per questo il produttore ha deciso di richiamare, in via precauzionale, una serie di lotti messi in commercio con vari marchi e diverse etichette e confezionamenti.

Nel dettaglio ecco la lista del mais da pop corn oggetto dei richiami dal commercio: