Mais per popcorn ritirato dal commercio: Ministero annuncia maxi richiamo, si allarga l’allerta

Il Ministero della Salute ha annunciato un maxi richiamo per il mais da pop corn per un possibile rischio chimico per i consumatori. Il prodotto è confezionato dalla stessa ditta ma è venduto con diversi marchi, compresi alcuni delle catene della grande distribuzione.
A cura di Antonio Palma
Si allarga l'allerta alimentare per il mais da pop corn per un possibile rischio chimico per i consumatori. Il Ministero della Salute ha annunciato infatti un maxi richiamo del prodotto che è confezionato dalla stessa ditta ma è venduto con diversi marchi, compresi alcuni delle catene della grande distribuzione di cui avevamo già dato notizia nei giorni scorsi come Conad e Sigma.

In tutti i casi si tratta del mais per popcorn prodotto dalla ditta Melandri Gaudenzio srl nel proprio stabilimento di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Il motivo del richiamo è il medesimo per tutti i lotti coinvolti e cioè la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti di legge consentiti. A seguito di controlli ufficiali, infatti, è stata segnalata la possibile presenza della sostanza oltre i limiti consentiti e per questo il produttore ha deciso di richiamare, in via precauzionale, una serie di lotti messi in commercio con vari marchi e diverse etichette e confezionamenti.

Nel dettaglio ecco la lista del  mais da pop corn oggetto dei richiami dal commercio:

  • VEGGY DUCK – MAIS PER POP CORN venduto in confezioni da 1 Kg per Corso Italia Ltd  con lotti 126/25 190-25  e data di scadenza 12/2026 e 01/2027
  • EASY VIBES – MAIS PER POP CORN (POPPING CORN) venduto in confezioni da 900 grammi prodotto per Grocer Planet Srl con lotti e scadenza: 155/25 (12/2026); 162-25 (12/2026) ; 171/25 (12/2026); 183-25  (01/2027); 190/25 (01/2027)
  • THE ITALIAN FOOD SHOP – MAIS PER POP CORN (POPPING CORN) venduto in confezioni da 500 grammi  con lotto e scadenza 171/25 e 12/2026
  • COAL – MAIS PER POP CORN venduto in confezioni da 500 grammi con lotto e scadenza 170/25 e 12/2026
  • CIBON – MAIS PER POP CORN venduto in confezioni da 5 Kg con lotti e scadenza: 149/25 – 11/2026; 177/25 – 12/2026; 184/25 – 01/2027
  • CIBON – MAIS PER POP CORN venduto in confezioni da 25 Kg con lotti e scadenza 202/25 (01/2027); 178/25 (12/2026); 202/25 (01/2027)
  • SIGMA – MAIS PER POP CORN venduto in confezioni da 500 grammi  con lotto e scadenza 168/28 e 12/2026
  • CONAD – MAIS PER POP CORN  venduto in confezioni da 400 grammi con lotti e scadenza 150/25 (11/2026), 176/25 (12/2026), 203/25 (01/2027) e 189/25 (01/2027).
