Attualità
video suggerito
video suggerito

Supermercati Sigma richiamano mais per popcorn per sospetta presenza di alcaloidi: l’avviso

Il ritiro dal commercio di un lotto di mais per pop corn Sigma è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per una possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti di legge.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

I supermercati Sigma hanno annunciato l'immediato ritiro dagli scaffali dei punti vendita di un lotto di mais per pop corn venduto a proprio marchio. L'avviso di richiamo, datato 14 ottobre, è stato pubblicato sui canali web del gruppo della grande distribuzione ma al momento non appare nell'apposita sezione del sito del Ministero della Salute.

Il ritiro dal commercio del mais è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per una possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti di legge.  Il mais oggetto del richiamo è prodotto per il gruppo D.it – Distribuzione italiana soc. coop dalla ditta Melandri Gaudenzio S.r.l. nel proprio stabilimento di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Il prodotto è venduto in confezioni imbustate da 500 grammi ciascuna. Il lotto interessato dall'avviso di richiamo e quello con il numero 168/25 e termine minimo di conservazione fissato al dicembre 2026.

Il prodotto invenduto è stato già ritirato dagli scaffali dei supermercati Sigma ma per chi avesse già acquistato le confezioni di mais con il lotto sopra indicato, l'avvertimento è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Leggi anche
Gamberi richiamati dal commercio per presenza di anidride solforosa oltre i limiti: l’avviso del Ministero

Si tratta del secondo richiamo di mais per pop corn prodotto dalla stessa ditta Melandri Gaudenzio. Nelle scorse ore infatti anche i supermercati Conad avevano annunciato il richiamo di quattro Lotti venduti con  proprio marchio ma confezionati dalla stessa ditta a causa della possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge, rilevata nell’ambito di controlli ufficiali.

Gli alcaloidi tropanici sono sostanze naturali presenti in alcune piante e per questo possono arrivare negli alimenti come i cereali. Questi però possono essere tossici per l’uomo se ingeriti in grandi quantità causando disturbi della salute. Sono stati responsabili in passato di diversi casi di intossicazione. Per questo l'Unione europea ne ha limitato la presenza negli alimenti.

Immagine
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
femminicidio
Pamela genini
Pamela Genini all'ex prima dell'omicidio: "È entrato, di' alla polizia di non citofonare"
Gianluca Soncin aveva cercato di buttare Pamela Gemini dal balcone durante una vacanza
L'ex fidanzato di Pamela Genini: "Voleva fuggire, è morta per salvare la sua famiglia"
L'amica di Pamela Genini: "Spero che pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella"
Le minacce di Gianluca Soncin a Pamela Genini: "Se mi lasci ammazzo te e tua madre"
Il vicino di casa: "Ho visto Soncin accoltellarla sul terrazzo, gli gridavo di lasciarla stare"
La dinamica del femminicidio: l'irruzione in casa con il coltello e le chiavi prese di nascosto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views