Madre e figlio trovati morti in casa a Chiaravalle, tracce di sangue e coltelli: ipotesi omicidio-suicidio

I cadaveri di una donna di di 79 anni e del figlio di 54 sono stati trovati in una abitazione via Gramsci a Chiaravalle (Ancona): ipotesi omicidio-suicidio. Indagini in corso.