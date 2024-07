video suggerito

Il giornalista Tiziano Bianchi e la mamma Lidia trovati morti in casa in Trentino, indagini in corso Dramma nelle scorse ore a Brentonico, in Trentino. Tiziano Bianchi, giornalista e blogger molto conosciuto, e la madre Lidia, sono stati trovati senza vita in casa.

A cura di Susanna Picone

Foto da Facebook

Tiziano Bianchi, giornalista e blogger del settore enologico, è stato trovato morto nella sua casa a Brentonico, in Trentino. E nella stessa casa è stata trovata senza vita anche l’anziana mamma di Bianchi, Lidia, ultracentenaria. Sul posto le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, la mamma è stata trovata nella mattinata di oggi, sabato 13 luglio, nel letto, con ogni probabilità morta per cause naturali. Non si esclude che il figlio possa aver accusato un malore che si è rivelato fatale dopo aver constatato il decesso della mamma.

La drammatica notizia ha sconvolto l’intera comunità, anche perché Tiziano Bianchi, 59 anni, è molto conosciuto nella zona, anche per essere stato tra i fondatori di Skywine – Quaderni di Viticultura e di Trentino Wine. Sui social si descriveva così: “Giornalista e blogger con uno sguardo curioso, e a volte provocatorio, verso la politiche agricole”. Era stato a lungo anche collaboratore del quotidiano l’Adige.

Bianchi, stando alle prime informazioni, sarebbe stato trovato a terra nel vialetto da un vicino di casa e ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Mamma e figlio vivevano insieme nella casa di Brentonico in cui sono stati trovati.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e la magistratura per ricostruire con esattezza le cause dei decessi di mamma e figlio. Intanto sui social diverse persone che conoscevano madre e figlio li stanno ricordando, qualcuno sottolineando quanto il loro legame fosse profondo: "Si vede che non potevate vivere uno senza l'altro…adesso vi immagino mentre proseguite i vostri battibecchi da un'altra parte. Buon viaggio, ci mancherete", il commento di una persona.