Maddie McCann, a 15 anni dalla scomparsa c’è un indagato: è l’uomo che lavorava nell’hotel Christian Brueckne è indagato per il caso di Madalein McCann, la bimba inglese di quasi quattro anni scomparsa il 3 maggio del 2007 da Praia da Luz in Portogallo.

Christian Brueckne è indagato per il caso di Madalein McCann, detta Maddie, la bimba inglese scomparsa il 3 maggio del 2007 da Praia da Luz in Portogallo, pochi giorni prima che compisse quattro anni. Brueckner, 44 anni, è stato incriminato in Germania su richiesta del Portogallo, si trova già nel carcere di Oldenburg in stato di isolamento, per una vicenda che lo vede condannato per uno stupro avvenuto in Portogallo nel 2005. Secondo quanto affermano le autorità tedesche esisterebbero delle prove che lo vedrebbero coinvolto anche nel caso McCann. L'uomo lavorava nell'albergo Ocean Club in cui la bambina è scomparsa. Le indagini sono state riaperte cinque anni dopo la scomparsa della bambina.

Nella sera di primavera di quindici anni fa, quando Maddie è scomparsa, la famiglia di trovava in vacanza nell'albergo della località balneare del Sud del Portogallo. Al tempo furono indagati anche i genitori Jerry e Kate McCann. Le prime indagini sono partite dalla scomparsa della bambina e si sono concluse quattordici mesi dopo con l'archiviazione. Nel 2020 la Procura di Brunswick in Germania ha mosso le accuse nei confronti di Brueckner. I sospetti sono ricaduti su di lui dopo alcune perquisizioni svolte in un'abitazione di Hanover, a seguito delle quali gli inquirenti sono arrivati alla conclusione che Maddie fosse morta. Brueckner quando sono accaduti i fatti che hanno portato alla scomparsa della bambina abitava a pochi chilometri da Praia da Luz.

La scomparsa di Madaleine McCann

Il caso Madaleine McCann a distanza di quindici anni non ha ancora trovato un colpevole, ma ora potrebbe esserci una svolta. Maddie è scomparsa dalla camera d'albergo dove si trovava insieme ai fratelli. I genitori erano a cena con amici in uno dei ristoranti dell'hotel, non molto distante dalla stanza in cui alloggiavano. Avevano fatto a turno per controllare i bambini, ma in un frangente rimasto scoperto Maddie è scomparsa. I sospetti erano già ricaduti su Brueckner, che all'epoca lavorava occasionalmente nella struttura ricettiva e stava svolgendo degli interventi di riparazione.