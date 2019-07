È andato a dormire e non si è più risvegliato. Probabilmente un malore, forse un infarto, ha ucciso nel sonno, nella sua abitazione di Musile di Piave (Venezia), il noto dj Luca Casalucci, per tutti quelli che lo conoscevano “Shake The Rockfather”. A trovare senza vita l’uomo, che aveva trentanove anni, sono stati i suoi familiari intorno all’ora di pranzo di ieri, martedì 23 luglio. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che si riserva di decidere se effettuare un’autopsia. Luca Casalucci, originario di Monastier di Treviso, era molto conosciuto nell'ambiente musicale tra le province di Venezia e Treviso. Come ricordano i quotidiani locali, solo qualche giorno fa aveva suonato durante la manifestazione "Suoni di Marca", sulle mura di Treviso. “Metto dischi, organizzo parties, passo le giornate a cercare musica. Nato nel 1980, muoio ogni qualvolta la radio non canta”, le parole con cui amava descriversi il dj. La musica, in particolare il genere rock, era la sua grande passione.

Il ricordo sui social – Tantissimi in queste ore hanno voluto ricordare dj Luca “Shakespeare” sui social: “Sei stato una grande persona, un grande amico – il ricordo di Alessandro -. Abbiamo lavorato per i più bei locali del nord Italia. Quante risate, quanto tempo, quanti messaggi. Ci siamo sentiti ieri, ti preoccupavi per come stavo, come fanno i veri amici. Mi mancherai sempre”. “Dimmi che uno scherzo, non ci credo”, commenta un altro utente. “Spero vivamente tu possa vedere quello che sei stato per tutti, un amico vero per quelli più stretti e un mito per tutti gli altri”, recita un altro messaggio. Tra i messaggi di affetto c’è anche quello dell’Hard Rock Cafè di Venezia: “Oggi perdiamo un carissimo amico e artista. Buon viaggio Shake, porta un po’ di sano rock ‘n’ roll anche lassù”. I funerali del dj saranno fissati nelle prossime ore.