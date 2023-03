Lutto a san Giovanni Rotondo, morto Padre Leonardo Marcucci: servì durante l’ultima messa di San Pio È morto a 86 anni Padre Leonardo Marcucci, per anni al servizio dei malati e dei sofferenti all’ospedale Riuniti di Foggia come cappellano. Servì l’ultima messa di Padre Pio e lo sorresse quando il Santo ebbe un collasso alla fine della celebrazione.

A cura di Ida Artiaco

Lutto a San Giovanni Rotondo, per la morte di Padre Leonardo Marcucci. Aveva 86 anni. L'annuncio è arrivato dalla pagina ufficiale su Facebook del Convento Santuario Padre Pio: "I frati minori cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio in lutto per la scomparsa di Padre Leonardo Marcucci morto oggi all'età di 86 anni dopo una vita spesa tra l'altare, il confessionale e il servizio ai fratelli ammalati".

Nel post viene anche ricordato che "Padre Leonardo fu il frate che servì l'ultima Messa del Santo confratello il 22 settembre 1968″, con tanto di foto che lo ritrae proprio insieme a Padre Pio. "Caro Padre Leonardo che il Signore ti accolga nella gloria dei giusti dove sicuramente ti staranno aspettando Padre Pio e tutti i tuoi cari confratelli defunti", conclude il messaggio.

Nato il 9 ottobre 1936 a San Giovanni Rotondo, Marcucci indossò l’abito dei frati minori cappuccini il 2 settembre 1956 a soli vent’anni. Il 17 settembre 1960 emise la professione religiosa. Venne ordinato sacerdote il 14 febbraio 1965. Per molti anni è stato al servizio dei malati e dei sofferenti all’ospedale Riuniti di Foggia come cappellano. Soprattutto, è stato testimone diretto di Padre Pio.

"Sono rimasto shoccato quando mi hanno detto che avrei celebrato con Padre Pio come diacono per la prima volta. Ero molto emozionato", aveva ricordato Padre Leonardo Marcucci in una intervista a Padre Pio Tv. "Sulla mano sinistra si vedeva ancora una macchiolina rossa, che poi la notte prima di morire è scomparsa del tutto", ha aggiunto.

Alla fine dell'ultima celebrazione Padre Pio ebbe un mancamento e fu proprio Marcucci a sorreggerlo per evitare di farlo cadere. "San Pio ha avuto una specie di collasso, è stato come se il corpo stesse per cedere, si era appesantito, ho cercato di fare il possibile", ha concluso Padre Leonardo Marcucci.