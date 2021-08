Luglio 2021 è stato il mese più caldo della storia della Terra Quello di luglio 2021 è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. È quanto emerge dai dati diffusi dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa), l’agenzia federale statunitense che si occupa del clima e dello stato degli oceani.

A cura di Davide Falcioni

Quello di luglio 2021 è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. È quanto emerge dai dati diffusi dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa), l’agenzia federale statunitense che si occupa del clima e dello stato degli oceani. Rick Spinrad, amministratore di NOAA, ha dichiarato: "Luglio è tipicamente il mese più caldo dell'anno ma questo del 2021 si è superato come mese più caldo mai registrato. Questo record si aggiunge al percorso inquietante e dirompente che il cambiamento climatico sta imponendo all'intero pianeta". In base alle misurazioni delle temperature sulla superficie degli oceani e della Terra, la temperatura complessiva registrata lo scorso mese è stata di 0,93 gradi centigradi superiore alla media, facendo del luglio 2021 il mese in assoluto più caldo da 142 anni a questa parte, da quando cioè sono cominciate le prime rilevazioni. Quanto all'Europa, appena due giorni fa è stato registrato in Sicilia il record assoluto di temperatura: 48,8 gradi.

Nell'emisfero nord del pianeta la temperatura è risultata essere la più alta mai registrata, con un livello di 1,5 gradi sopra la media, superando il precedente record stabilito nel 2012. L’Asia ha registrato il luglio più caldo mai misurato, superando il precedente picco del 2010, l’Europa ha avuto il suo secondo luglio più caldo di sempre dopo il 2018, pareggiando quello del 2010. Il Nord America, il Sud America, l’Africa e l’Oceania hanno avuto tutti un luglio tra i 10 più caldi da quando si effettuano le misurazioni. Complessivamente, comunque, quello scorso è stato il mese più caldo della storia: un primato allarmante, anche alla luce dell'ultimo allarme dell’agenzia intergovernativa per il clima dell’Onu, secondo cui se non ci sarà un drastico taglio delle emissioni di Co2 la sopravvivenza stessa della specie umana a fine secolo è fortemente minacciata.