Ludovica morta sul tagadà: potrebbe aver sbattuto la testa contro un albero vicino alla giostra Ludovica Visciglia, la 15enne morta mentre era sul tagadà al lunapark di Galliate, nel Novarese, potrebbe aver sbattuto la testa contro un albero troppo vicino alla giostra.

A cura di Susanna Picone

Ludovica Visciglia, la ragazza di 15 anni morta mentre era sul tagadà al lunapark di Galliate, nel Novarese, potrebbe aver sbattuto la testa contro un albero troppo vicino alla giostra. Questa la nuova ipotesi degli investigatori che oggi hanno fatto un nuovo sopralluogo per tentare di chiarire quanto accaduto sabato sera in quel lunapark, dove l’adolescente stava festeggiando il suo compleanno con gli amici.

Cosa è successo sulla giostra

Ci sarebbe un video, stando alle ultime informazioni trapelate, che sembrerebbe confermare questa ultima ipotesi: si vede – ricostruisce il quotidiano Repubblica – Ludovica che si trova al centro della giostra nelle prime fasi della corsa, quando la velocità è bassa, poi va a sedersi sui sedili senza più alzarsi reggendosi con le mani sulle sbarre alle sue spalle. A un certo punto, quando la giostra si ferma, si sente una voce “Ma è svenuta”. Ma c’era sangue ovunque. La ragazza è poi morta in ospedale a Novara per le gravi ferite riportate.

Gli amici non si sarebbero accorti di nulla

Gli amici non si sarebbero accorti che la giovane avrebbe sbattuto la testa e non avrebbero potuto vederlo perché questo è successo alle spalle di Ludovica, che secondo quest'ultima ipotesi al vaglio si sarebbe sporta all’indietro inarcando la schiena in uno dei momenti di massima velocità. Oggi la scientifica dei carabinieri ha cercato tracce biologiche sull’albero: se questa ipotesi venisse confermata, la procura di Novara potrebbe iscrivere altri nomi nel registro degli indagati. Alcuni alberi, infatti, erano molto vicini alla giostra, addirittura nell’area recintata dell’attrazione. Al momento risultano indagati il titolare della giostra e il figlio minorenne, che sembra stesse manovrando il tagadà quando si è verificata la tragedia. Le loro posizioni sono al vaglio della procura di Novara e di quella per i minori di Torino. Oggi, intanto, è iniziata la smobilitazione del luna park. "Ho firmato l'ordinanza di chiusura. Riteniamo sia un gesto doveroso in rispetto di Ludovica e della sua famiglia. C'è una ragazzina di 15 anni morta. Ci vuole silenzio e rispetto", così il sindaco Claudiano Di Caprio.