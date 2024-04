Grandinate nella notte ad Ancona e in Romagna, strade imbiancate e allerta per neve: “Terribile”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Grandine ad Ancona (Facebook).

Una violenta grandinata ha colpito sabato sera le Marche e parte della Romagna, mentre in tutta Italia è tornato il freddo, accompagnato da temporali e neve.

In particolare, pioggia e la grandine, piuttosto fitta e rumorosa, hanno bersagliato intorno alle 3 della scorsa notte alcune zone di Ancona, tra cui Torrette, con alcune strade si sono imbiancate a causa dei chicchi caduti e che ancora resistono su qualche prato dopo diverse ore di sole a metà mattinata. La grandinata è durata circa mezz'ora e tante sono state le immagini condivise sui social dai cittadini a testimonianza della straordinarietà dell'evento.

La grandinata ha danneggiato fiori e coltivazioni, ma non si registrano interventi dei vigili del fuoco. Pioggia e qualche grandinata si sono verificate nella notte anche nel Fermano e nel Pesarese, oltre che a Rimini.

Nella città romagnola, un nubifragio con grandine durato un paio d'ore ha imbiancato alcune strade. Nessun danno particolare, mentre un intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per un principio di incendio causato molto probabilmente da un fulmine in un autolavaggio a un paio di chilometri dal centro, sulla via Marecchiese.

Diversi gli interventi dei pompieri anche in provincia per principi di allagamento, ma non c'è stato alcun danno per le persone. Imbiancato dalla grandine il borgo di Sant'Arcangelo di Romagna. In regione altri interventi dei vigili del fuoco legati a maltempo in provincia di Forlì-Cesena per rami pericolanti e impianti malfunzionanti a causa di fulmini, nella Bassa Reggiana e a Parma a causare qualche problema è stato il vento.

Una violentissima grandinata nella tarda mattinata di ieri è stata segnalata anche nel territorio di Sogliano al Rubicone. Il sindaco Tania Bocchini, ha detto che "è stato un evento terribile. In breve tempo tutta la collina e i nostri monti sono stati colpiti dalla grandine caduta in una quantità impressionante, talmente abbondante da imbiancare il crinale appenninico, soprattutto nella frazione di Rontagnano, tanto che sembrava che tutta la montagna fosse stata coperta da una copiosa nevicata".

Intanto dall'Agenzia regionale per l'ambiente e Protezione civile è stata diramata una allerta meteo arancione per neve sull'Appennino emiliano (Parma e Piacenza) per domani, lunedì 22 aprile.