Lucca, nell’incidente tra tre auto muore uomo di 58 anni: guidava il figlio minorenne

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca. Per ragioni ancora in corso di accertamento, tre auto sono state coinvolte in uno schianto, con un bilancio di un morto e quattro feriti, fra i quali un bambino di 4 anni. La vittima, invece, è un uomo di 58 anni, che si trovava alla guida di un veicolo condotto dal figlio di 17 anni, quindi sprovvisto sia di patente che di foglio rosa.

Il tragico incidente si è verificato attorno alle 11,30 all' altezza del bivio per Volcascio. Sia l'uomo che ha perso la vita che il ragazzo e il bambino, trasportato all'ospedale di Lucca, viaggiavano nella stessa automobile, mentre a bordo di un'altra vettura si trovavano due donne poi trasportate al pronto soccorso di Castelnuovo; nella terza macchina viaggiavano un uomo e una donna trasferiti all'ospedale lucchese.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute ambulanze di Misericordia di Castelnuovo, Croce rossa di Bagni di Lucca, Misericordia del Barghigiano, Misericordia di Camporgiano, Misericordia di Pian di Coreglia, carabinieri, vigili del fuoco, la polizia municipale che coordina le indagini e i carabinieri per regolare il traffico.