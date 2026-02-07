Attualità
video suggerito
video suggerito

Lucca, escursionisti trovano donna morta in un ruscello: si indaga

Una donna di 52 anni è stata trovata morta in un ruscello di Capannori (Lucca). Due escursionisti hanno lanciato l’allarme. Non sono state diffuse informazioni sulle generalità della vittima. Si indaga sui motivi alla base del decesso.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una donna di 52 anni è stata trovata morta intorno alle 14 di oggi, sabato 7 febbraio, da due escursionisti che si trovavano nei pressi dell'osservatorio astronomico di Vorno a Capannori (Lucca). I due escursionisti avrebbero visto il corpo nell'acqua del ruscello sottostante e hanno allertato i soccorsi, arrivati sul posto per i rilievi del caso.

L'automedica di Lucca ha raggiunto la zona impervia del ritrovamento, ma di fatto il corpo è stato recuperato dall'infermiere che insieme al Soccorso alpino ha potuto constatare il decesso della 52enne. Era stato attivato per la 52enne anche l'elisoccorso Pegato, rimandato indietro quando si è capito che per la 52enne non vi era purtroppo nulla da fare.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino, vista la località del ritrovamento. Al momento non sono note le generalità della vittima, né il motivo dietro il decesso. Le indagini sono ancora in corso, ma ulteriori informazioni verranno forniti nelle prossime ore con il prosieguo degli accertamenti, appena iniziati.

Leggi anche
Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni trovata morta nel rio, si indaga per omicidio: sarebbe stata strangolata

Bisognerà infatti capire come la donna abbia raggiunto la zona del ritrovamento, accessibile con non poche difficoltà per chi non è appassionato di escursioni. In seguito, si cercherà di ricostruire come la 52enne sia morta e quali siano i motivi dietro il decesso: al momento tutte le piste restano aperte.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Italia subito show: Lollobrigida a medaglia, Franzoni e Paris argento e bronzo nello Sci
Franzoni e Paris straordinari: medaglia d'argento e bronzo alle Olimpiadi, show dell'Italia nello Sci
Giovanni Franzoni, con Matteo Franzoso dentro di sé, oggi è diventato quello che tutti aspettavano
Jvan Sica
Il programma di oggi e gli italiani che scenderanno in pista: occhi puntati su Paris e Lollobrigida
Gli orrori della telecronaca Rai alle Olimpiadi: non riconosciuti i tedofori e la presidente del CIO
La cerimonia inaugurale di Milano-Cortina è stata la celebrazione dell’ipocrisia e del caos
Francesco Cancellato
Ho dovuto rivedere di notte la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi su Eurosport: mi sentivo escluso Paolo Fiorenza
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views