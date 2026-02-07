Lucca, escursionisti trovano donna morta in un ruscello: si indaga

Una donna di 52 anni è stata trovata morta in un ruscello di Capannori (Lucca). Due escursionisti hanno lanciato l’allarme. Non sono state diffuse informazioni sulle generalità della vittima. Si indaga sui motivi alla base del decesso.

Immagine di repertorio

Una donna di 52 anni è stata trovata morta intorno alle 14 di oggi, sabato 7 febbraio, da due escursionisti che si trovavano nei pressi dell'osservatorio astronomico di Vorno a Capannori (Lucca). I due escursionisti avrebbero visto il corpo nell'acqua del ruscello sottostante e hanno allertato i soccorsi, arrivati sul posto per i rilievi del caso.

L'automedica di Lucca ha raggiunto la zona impervia del ritrovamento, ma di fatto il corpo è stato recuperato dall'infermiere che insieme al Soccorso alpino ha potuto constatare il decesso della 52enne. Era stato attivato per la 52enne anche l'elisoccorso Pegato, rimandato indietro quando si è capito che per la 52enne non vi era purtroppo nulla da fare.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino, vista la località del ritrovamento. Al momento non sono note le generalità della vittima, né il motivo dietro il decesso. Le indagini sono ancora in corso, ma ulteriori informazioni verranno forniti nelle prossime ore con il prosieguo degli accertamenti, appena iniziati.

Bisognerà infatti capire come la donna abbia raggiunto la zona del ritrovamento, accessibile con non poche difficoltà per chi non è appassionato di escursioni. In seguito, si cercherà di ricostruire come la 52enne sia morta e quali siano i motivi dietro il decesso: al momento tutte le piste restano aperte.