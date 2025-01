video suggerito

Lotteria Italia 2024, quando escono i biglietti vincenti: come funzionano vincite e premi, il regolamento L'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 ci sarà il 6 gennaio 2025 quando verranno comunicate le serie vincenti durante la trasmissione televisiva "Affari Tuoi" sulla Rai. Come e dove acquistare il biglietto, come funziona l'estrazione e dove trovare l'elenco dei biglietti vincenti.

A cura di Antonio Palma

Tutto pronto per la Lotteria Italia 2024. Il 6 gennaio prossimo infatti ci sarà l’attesa estrazione dei biglietti vincenti con le serie e i numeri vincitori che verranno comunicati durante la trasmissione televisiva "Affari Tuoi" sulla Rai, durante la puntata speciale del giorno dell’Epifania. La Lotteria Italia è la storica lotteria nazionale italiana, abbinata di anno in anno ad una delle trasmissioni Rai e ad oggi l’unica lotteria ancora in vigore.

Il gioco è regolamentato ogni anno dal decreto indetto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che stabilisce modalità di partecipazione e le vincite, sia relative all’estrazione finale sia alle estrazioni giornaliere. L’edizione della Lotteria Italia 2024 è iniziata il 16 settembre 2024 con l’inizio della vendita dei biglietti a 5 ero l’uno e si concluderà il 6 gennaio 2025 quando saranno comunicati i cinque premi di prima categoria tra cui il primo da 5 milioni di euro, e a seguire quelli di seconda e terza categoria.

Quando ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-25

L'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-25 avverrà dunque il 6 gennaio 2025 dopo le ore 21.00 presso la sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I cinque biglietti vincenti di prima categoria verranno poi abbinati ai pacchi che saranno al centro del gioco della trasmissione televisiva "Affari Tuoi” durante la quale verrà stabilito l’ordine dal primo al quinto posto in base alla gara tra cinque personaggi famosi.

Come funziona l'estrazione: le tre categorie di biglietti e quanto si vince

Dopo l’estrazione dei biglietti vincenti, si procede all’abbinamento, in modo casuale e segreto, a cinque diversi simboli apposti su cinque pacchi color oro, all’interno dei quali sono inseriti, con modalità anonima, i numeri dei cinque biglietti estratti. I pacchi parteciperanno al gioco televisivo che consiste in una gara tra cinque personaggi famosi che devono indovinare a quale regione italiana appartiene ciò che viene di volta in volta loro presentato. Il concorrente che totalizza per primo tre risposte esatte, si posiziona al primo posto della classifica e al simbolo presente sul suo pacco è attribuito il primo premio della Lotteria Italia 2024. A seguire poi gli altri quattro. In base alla vendita dei biglietti, la commissione di gioco inoltre poi stabilirà i premi di seconda e terza categoria definendone numero e importo che però non verranno comunicati nel corso della puntata speciale della trasmissione “Affari Tuoi”. Con il medesimo biglietto della “Lotteria Italia, si concorre anche all’assegnazione di premi giornalieri la cui partecipazione è prevista attraverso un codice di 10 cifre, inserito in un tagliando allegato al biglietto.

Come e dove acquistare il biglietto della Lotteria Italia 2024

La Lotteria Italia 2024 ha messo in vendita 11 milioni di biglietti al prezzo di 5 euro l’uno. I biglietti sono stati prodotti sia in forma cartacea, acquistabili in tutte le ricevitorie, sia in modalità digitale attraverso i siti web dei punti vendita a distanza autorizzati il cui elenco si trova sul sito www.lotteria-italia.it. In questo caso è necessario essere titolari di conto gioco presso uno dei punti vendita a distanza autorizzati. I biglietti cartacei possono essere acquistati fino alle ore 21 del 6 gennaio 2025 mentre quelli digitali solo fino al 4 gennaio.

Dove trovare l'elenco dei biglietti vincenti e verificare le vincite

Per sapere se il proprio biglietto della Lotteria Italia 2024 è vincente è possibile consultare lo strumento di verifica vincite disponibile online sul sito ufficiale o tramite App My Lotteries. Tutti i biglietti vincenti sono consultabili anche sul sito www.adm.gov.it. dove i giocatori possono continuare a controllare se il proprio biglietto è vincente fino al 180° giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Come riscuotere i premi della Lotteria Italia

Le richieste di pagamento di tutti i premi della Lotteria Italia 2024 devono pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale delle estrazioni. Il pagamento dei premi avviene con apposita domanda, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale) attraverso la presentazione, a rischio del richiedente, del titolo vincente, integro ed in originale. La domanda può essere presentata in due modi:

all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D, – 00154 Roma

a uno sportello della banca Intesa Sanpaolo; in tal caso l’istituto di credito provvede al ritiro del titolo vincente ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al richiedente apposita ricevuta.